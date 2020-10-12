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Боевики вчера четыре раза нарушали перемирие на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Понедельник 12 октября 2020 07:18
Боевики вчера четыре раза нарушали перемирие на Донбассе Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Инна Собора

На протяжении прошлых суток, 11 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Жертв среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево – из стрелкового оружия. Кроме того, обстрелы со стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировали в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Украинские военные ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе 10 октября боевики один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного.

Днем ранее, 9 октября оккупанты нарушали перемирие вблизи Шумов.

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