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Президент Польши прибыл с визитом в Украину

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 октября 2020 20:11
Президент Польши прибыл с визитом в Украину Фото: прибытие президента Польши в Украину (twitter.com/prezydentpl)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом в Украину. Дуда начал свой визит с чествования жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне.

Об этом сообщает канцелярия польского президента в Twitter.

Дуда назвал свой визит в Украину очень важным для украино-польских отношений.

"В период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений. Связи между Украиной и Польшей очень прочные и вместе работаем ради еще большего их усиления", - написал польский лидер в Twitter.

Напомним, в рамках визита в Украину Дуда планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Встреча лидеров двух государств состоится 12 октября в Киеве.

Как рассказали в офисе Зеленского, во время встречи лидеры Польши и Украины обсудят экономическое сотрудничество двух стран и развитие инфраструктуры. Также во время встречи Зеленского и Дуды планируют подписать несколько соглашений.

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