В Киргизии утвердили новый состав правительства
Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства. Парламентарии избрали Садыра Жапарова новым премьер-министром республики.
Об этом сообщает ТАСС.
Новоизбранный премьер заверил, что не намерен менять "состав и структуру" нового правительства и пообещал не принимать участия в предстоящих парламентских выборах.
Также Жапаров не намерен преследовать своих политических противников.
"Я беру на себя всю ответственность за работу правительства", - заявил глава правительства.
Премьер-министр добавил, что у него недавно состоялся разговор с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым, который пообещал после утверждения Жапарова "уйти в отставку".
Кандидатуру Жапарову выдвинули на фоне продолжающихся в республике с 5 октября массовых беспорядков и протестов.
Напомним, ранее новоизбранный спикер парламента Киргизии Мыктымбек Абдылдаев объявил о своей отставке перед внеочередным заседанием.
Так, на этой неделе в стране вспыхнули массовые акции протеста из-за результатов парламентских выборов. На фоне протестов ЦИК Киргизии признал результаты голосования недействительными.
Как писало РБК-Украина, новые парламентские выборы в стране должны назначить до 6 ноября. ЦИК также обратился к парламенту страны с просьбой внести некоторые изменения в избирательное законодательство.