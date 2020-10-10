В Киргизии утвердили новый состав правительства

Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства. Парламентарии избрали Садыра Жапарова новым премьер-министром республики.

Об этом сообщает ТАСС.

Новоизбранный премьер заверил, что не намерен менять "состав и структуру" нового правительства и пообещал не принимать участия в предстоящих парламентских выборах.

Также Жапаров не намерен преследовать своих политических противников.

"Я беру на себя всю ответственность за работу правительства", - заявил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что у него недавно состоялся разговор с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым, который пообещал после утверждения Жапарова "уйти в отставку".

Кандидатуру Жапарову выдвинули на фоне продолжающихся в республике с 5 октября массовых беспорядков и протестов.

Напомним, ранее новоизбранный спикер парламента Киргизии Мыктымбек Абдылдаев объявил о своей отставке перед внеочередным заседанием.

Так, на этой неделе в стране вспыхнули массовые акции протеста из-за результатов парламентских выборов. На фоне протестов ЦИК Киргизии признал результаты голосования недействительными.

Как писало РБК-Украина, новые парламентские выборы в стране должны назначить до 6 ноября. ЦИК также обратился к парламенту страны с просьбой внести некоторые изменения в избирательное законодательство.