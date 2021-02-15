Погодная рокировка. На смену снегопадам идут морозы до -24: какие области под угрозой
Погода в Украине 16 февраля будет солнечной, без снега, но с морозами до -24. Осадков не ожидается по всей территории страны.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Согласно данным синоптиков, завтра до -24 градусов ночью температура воздуха опустится в Сумской области. Днем здесь ожидается до -15. В Черниговской области ночью прогнозируют до -22 градусов, днем - до -14.
Ночные морозы от -14 до -19 завтра ожидаются на востоке страны, в некоторых западных регионах и на севере.
Напомним, на прошлой неделе Украину накрыл снегопад. Снегом засыпало практически всю страну, что привело к ограничению движения в некоторых областях. В частности, Киев был закрыт для грузовиков.
Кроме того, в Киеве из-за снегопадов на два дня закрывали школы и детские сады. Подобные меры также вводились во Львове и в Черкассах. Как писало РБК-Украина, морозная погода в Украине продержится всю неделю.
Также сообщалось, что, согласно расчетам синоптиков, весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта, а самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля.