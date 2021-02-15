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Лавров назвал Украину причиной разрыва отношений России и ЕС

Новина українською → Москва, Понедельник 15 февраля 2021 15:39
Лавров назвал Украину причиной разрыва отношений России и ЕС Фото: Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз сам разрушил каркас отношений с Российской Федерацией. В частности, из-за поддержки Украины.

Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передает ТАСС.

Он заявил, что якобы нарушения прав русскоязычных и нападки на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.

"Конечно, нельзя не учитывать попустительство Евросоюза по отношению к грубейшим нарушениям прав русскоязычных, русских, те нападки на русский язык и на русскую культуру, которые мы наблюдаем и в Прибалтике, и в Украине, и в ряде других стран. Когда закрывают русскоязычные каналы, когда заводят уголовные дела на русскоязычных журналистов", - заявил он.

Лавров считает, что Евросоюз на это взирает якобы без особого желания что-то изменять.

"Я думаю, происходит не отдаление России от Евросоюза, а это отдаление самого Евросоюза от русского языка, русской культуры, от всего русского, а значит и от Российской Федерации", - сказал министр.

Однако, он отметил, что Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции.

Отметим, 2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака. Президент подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

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