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В Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося киевлянина, снова подняли авиацию

Новина українською → Карпаты, Понедельник 15 февраля 2021 17:11
В Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося киевлянина, снова подняли авиацию Фото: поисковая операция в Карпатах (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах вторые сутки продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который вчера заблудился на горе Гимба. Поиски, которые возобновились сегодня утром, осложняют снегопад, ветер и мороз до -15 градусов.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Связи с заблудившимся туристом до сих пор нет. Для его поиска сформировали три группы, которые обследуют гору Жид Магура, а также гору Гимба со стороны сел Пилипец и Березники. К поиску туриста привлечено 66 человек и 13 единиц техники.

Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС. Вчера этот вертолет совершил 10 облетов в районе поиска, но пропавшего туриста так и не удалось найти.

Напомним, вчера спасатели искали двух туристов, которые заблудились в Карпатах. Одного из них нашли около полудня, а поиски второго продолжаются до сих пор.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупредили о значительной опасности схода лавин в Карпатах. В горах объявили наивысший уровень снеголавинной опасности.

Добавим, с 12 февраля в Украине резко похолодало. Ночью столбики термометров на западе и севере страны опускаются ниже -10 градусов.

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