В Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося киевлянина, снова подняли авиацию

В Карпатах вторые сутки продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который вчера заблудился на горе Гимба. Поиски, которые возобновились сегодня утром, осложняют снегопад, ветер и мороз до -15 градусов.

Связи с заблудившимся туристом до сих пор нет. Для его поиска сформировали три группы, которые обследуют гору Жид Магура, а также гору Гимба со стороны сел Пилипец и Березники. К поиску туриста привлечено 66 человек и 13 единиц техники.

Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС. Вчера этот вертолет совершил 10 облетов в районе поиска, но пропавшего туриста так и не удалось найти.