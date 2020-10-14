ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19

Новина українською → Киев, Среда 14 октября 2020 22:17
В Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

После появления вакцины от коронавируса в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину от COVID-19 по состоянию на сегодня еще не сформирована.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - рассказал он.

Как уточнил Степанов, это приблизительная цена, которую назвали две компании из Китая и Соединенных Штатов Америки.

"Это примерная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае и существенно снижена", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Минздраве назвали основные пути получения вакцины от COVID-19 Украиной. Вакцину от коронавируса смогут получить 8 миллионов украинцев.

Кроме того, в Минздраве не исключали возможности закупки российской вакцины от коронавируса, но при одном условии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины цена Вакцина Коронавирус
NEWS
Степанов о покупке российской вакцины: нет предмета для дискуссий
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Степанов о покупке российской вакцины: нет предмета для дискуссий
DAILY
В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией