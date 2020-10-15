На следующей неделе области получат препарат для лечения COVID-19, - Минздрав

До конца следующей недели в области отправят препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. Министерство здравоохранения на следующей неделе получит 18 тысяч доз этого лекарственного средства.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как уточнил министр, государство закупает "Ремдесивир" для 28 тысяч пациентов.

Кроме того, по словам Степанова, правительство выделило дополнительные средства для закупки вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции для медиков, работников образования, полицейский, военнослужащих Нацгвардии и пограничников.

"Общее количество доз, которое мы закупаем 1 миллион 410 тысяч. Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок. У нас уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, еще ждем 160 тысяч доз. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли вакцинировать группы риска", - сказал глава Минздрав.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев массово вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сочетание заболевания с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в аптеках уже появились вакцины от гриппа. Сейчас украинцы имеют возможность приобрести южнокорейскую вакцину.