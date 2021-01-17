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Кабмин планирует завтра снизить цену на газ с февраля. Сколько будем платить

Новина українською → Украина, Воскресенье 17 января 2021 14:02
Кабмин планирует завтра снизить цену на газ с февраля. Сколько будем платить Фото: глава Кабмина Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Кабинет министров на заседании в понедельник, 18 января, планирует ограничить цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр. Это решение будет действовать до конца карантина или до 31 марта.

Об этом на встрече с журналистами сообщила замглавы ОП Юлия Свириденко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны", - сказала она.

Это самая низкая цена, которая сложилась на рынке по состоянию на январь 2021 года. Она учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.

Свириденко уточнила, что ограничение цены касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды".

Заместитель главы Офиса президента отметила, что такое решение принято после анализа ситуации на газовом рынке. Он показал, что после отмены ПСО (льготных цен для населения) маржа поставщиков выросла с 5% до 46%.

Напомним, Министерство энергетики разработало проект решения КМУ об ограничении цены на газ для населения. Предлагается установить цену не выше 6,99 гривны с 1 февраля 2021 года.

Как писало РБК-Украина, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" заявила, что готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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