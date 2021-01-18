Ціну на газ знизяться вже сьогодні. Шмигаль збирає позачерговий Кабмін

Сьогодні, 18 січня, Кабінет міністрів України збирається на позачергове засідання о 10:00. Ціни на газ українцям планують знизити.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На засіданні планують ухвалити постанову, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, буде встановлена гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 гривні.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів вирішив ввести державне регулювання ціни на газ на період карантину. Уряд планує встановити ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Минулого тижня в містах України протестували через підняття цін на газ. В Житомирі протестувальники штурмом взяли приміщення облради.

Нагадаємо, Міністерство енергетики Украинаы розробило проект рішення про обмеження ціни на газ для населення. Пропонується встановити ціну не вище 6,99 гривні з 1 лютого 2021 року. Відповідна постанова є в РБК-Україна.

Зазначимо, "Нафтогаз України" заявив, що готовий забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.