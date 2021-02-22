Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш кредита на 700 млн долларов

Как отметил Зеленский, Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.

"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей", - сказал он.

Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВРП). Впрочем, соответствующий законопроект ВРП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.

"Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны сделать. Такая договоренность", - сказал президент.