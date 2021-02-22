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Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш кредита на 700 млн долларов

Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита на 700 млн долларов по ряду причин. В частности, украинская власть должна принять ряд законов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума Украина-30, которое транслировалось в Youtube.

Как отметил Зеленский, Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.

"Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей", - сказал он.

Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВРП). Впрочем, соответствующий законопроект ВРП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.

"Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны сделать. Такая договоренность", - сказал президент.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийкредитМВФ
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