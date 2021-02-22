Зеленський пояснив відмову МВФ надати Україні транш кредиту на 700 млн доларів

Міжнародний валютний фонд відмовився надавати Україні транш кредиту на 700 млн доларвы через низку причин. Зокрема, українська влада повинна ухвалити низку законів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам під час форуму Україна 30.
Як зазначив Зеленський, Україна знаходиться в програмі МВФ, за якою вже отримала 2,1 млрд доларів.
"Ще у нас два транші. Всього в цій програмі три транші: 700 ще мільйонів і ще 700 мільйонів. Зараз повинні вони були надати дату, коли будуть виділений другий транш ще 700 мільйонів. Програма не виконана через деякі речі", - сказав він.
Серед причини невиконання програми Зеленський назвав закон про Вищу раду правосуддя (ВРП). Втім, відповідний законопроект ВРП, а також законопроект про НАБУ вже зареєстровані, зазначив він.
"Є ще декілька економічних законів, які повинні ми зробити. Така домовленість", - сказав президент.
Нагадаємо місія МВФ працювала в період з 21 по 23 грудня 2020 року і з 11 січня по 12 лютого 2021 року. У результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.
Меморандум між урядом України та МВФ було підписано в 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.
Як повідомляло РБК-Україна, глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2021 році.