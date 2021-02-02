НБУ ожидает в 2021 году три транша МВФ на 2,2 млрд долларов

Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году. Точные сроки выделения денег пока неизвестны.

Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко интервью агентству Reuters.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд СДР каждый, на общую сумму около 2,2 млрд долларов в этом году, а остальные деньги - в 2022 году", - сказал Шевченко.

В июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 млрд долларов для поддержки экономики Украины, которая впала в рецессию. Правительство Украины уже получило в 2020 году по этой программе 2,1 млрд долларов.

Шевченко сообщил, что работа миссии МВФ по первому пересмотру программы продолжается.

"По результатам этой недели станет яснее, каких договоренностей мы достигаем", - сказал Шевченко в ответ на вопрос, может ли Киев рассчитывать на получение денег до конца первого квартала.

Он сказал, что центральный банк выполняет свои обязательства перед МВФ. Но глава НБУ заявил, что парламенту, возможно, потребуется принять некоторые законы в качестве условий для выделения траншей, не уточняя, какие именно.

Он сказал, что власти не обсуждали возможное продление 18-месячной программы после сообщений СМИ о том, что Украина попросила об этом.

Глава НБУ подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать снижению стоимости заимствований правительства, который планирует в течение года разместить на внешнем рынке бонды на сумму около 2,4 млрд долларов.

Центральный банк также ожидает, что иностранные портфельные инвесторы принесут около 1 млрд долларов, купив в этом году государственные облигации на внутреннем рынке. "На международных рынках появился новый оптимизм... Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет стороной Украину", - сказал Шевченко.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда (МВФ) 11 января возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.

Напомним, 28 января министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что миссию МВФ продлили еще на 7-10 дней.