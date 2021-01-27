"Нафтогаз" опубликовал новую цену на газ. В феврале будет ниже рекомендованной

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале. Это 6,86 гривен за кубометр и ниже, чем ранее утвердил Кабмин.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Правительство ранее утвердило "потолок" цены на газ для населения - не больше 6,99 гривен за кубометр.

"В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - объяснили в компании.

В "Нафтогазе" также утверждают, что открытый рынок газа продолжает работать.

Кабмин подготовил 8 шагов для снижения тарифов

Правительство подготовило 8 шагов для снижения тарифов для украинцев, о которых рассказал премьер Денис Шмыгаль:

предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен за кубометр,

уменьшение тарифа на распределение для 14 облгазов,

тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут,

работа над годовыми продуктами на рынке газа,

упрощение доступа к субсидиям,

законопроект об укрупнении газсбытов,

введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь,

расследование в отношении компаний-монополистов из-за завышения цен на газ.

Протесты из-за цен на газ в Украине продолжаются

Многие города Украины, среди которых Львов, Киев, Одесса, Полтава, протестуют из-за тарифов на газ. Люди перекрывают трассы, выражая так свой протест.

Напомним, в ходе протеста в Киеве произошла потасовка между правоохранителями и протестующими.

Тарифный протест также был во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.