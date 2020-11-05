Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс: на сайте ВР появился текст

Верховная рада Украины сегодня на внеочередном заседании одобрила изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021. Сначала текст законопроект отсутствовал на сайте парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По состоянию на сейчас текст доработанного законопроект №4100-д ​​появился на сайте Рады.

Этот документ регулирует правовые основы функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создание надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления на новой территориальной основе в связи с образованием новых районов.

Министерству финансов предоставляется право на сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о госбюджете. Это необходимо, чтобы уменьшить ожидаемую пиковую нагрузку на государственный бюджет и снизить риски, связанные с вероятностью увеличения расходов по государственным деривативам в будущем.

Также вводится предоставление госгарантий на портфельной основе. Оно направлено на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства. Государство гарантирует частичное выполнение обязательств, что не превышает 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

В законе прописано согласование с Высшим советом правосудия перераспределения расходов между распорядителями бюджетных средств низшего уровня в системе Государственной судебной администрации, что приводит к изменению объемов расходов судов, в соответствии с рекомендациями Счетной палаты.

Кроме того, регулируется покрытие кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета за счет средств единого казначейского счета.

Напомним, ВР приняла изменения в Бюджетный кодекс за основу. Соответствующий законопроект №4100-д ​​поддержали 253 нардепа при 226 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина, Рада сегодня провела внеочередное заседание, в ходе которого и одобрила этот документ в первом повторном чтении.

С первой попытки нардепы не смогли одобрить этот документ: за основу его поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.