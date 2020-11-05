Бюджет-2021: Рада не смогла одобрить изменения в Бюджетный кодекс

Верховная рада не смогла одобрить изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующий законопроект №4100 за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Данный проект закона является бюджетообразующим.

После провального голосования глава ВР Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп.

Стоит отметить, что проект закона поставили на голосование без обсуждения. После этого планировалось приступить к рассмотрению бюджета-2021 в первом чтении.

Напомним, сегодня Верховная рада рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в первом чтении. Заседание парламента началось с перерыва, а глава ВР Дмитрий Разумков заявил о проведении совещания с главами фракций.

Как писало РБК-Украина, ранее бюджетный комитет парламента завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к рассмотрению в первом чтении.

В материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год" сказано, что в ходе доработки проекта государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры, например, дефицит госбюджета.