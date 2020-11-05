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Бюджет-2021: Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

Новина українською → Украина, Четверг 05 ноября 2020 12:03
Бюджет-2021: Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс за основу. Соответствующий законопроект №4100-д поддержали 253 нардепа при 226 минимально необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Данный проект закона является бюджетообразующим.

Парламентарии приняли законопроект в ходе повторного первого чтения на внеочередном заседании ВР. Закон был единственным в повестке дня этого заседания. Его приняли без обсуждения.

Подчеркнем, нардепы приняли доработанный законопроект. На данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.

Напомним, ранее анонсировалось, что Рада сегодня проведет внеочередное заседание, в ходе которого в повторном первом чтении рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс - бюджетообразующий законопроект №4100.

Ранее нардепы не смогли одобрить изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующий законопроект №4100 за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина, на днях бюджетный комитет завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к рассмотрению в первом чтении.

Так, рассмотрение в первом чтении бюджета на следующий год планируется сегодня, 5 ноября.

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