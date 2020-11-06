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Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 09:28
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП. Причиной этому стал не реализованный потенциал.

Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

"Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины через постоянные изменения векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление", - Шмыгаль.

Напомним, ранее в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Нацбанка сообщалось, что падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось в четыре раза.

Также РБК-Украина писало, что падение экономики Украины в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун.

Кроме этого сообщалось, что в 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%.

До этого Еврокомиссия спрогнозировала спад мировой экономики в этом году до 3,8%.

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Новости Украины Экономика ВВП экономика Украины Денис Шмыгаль
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