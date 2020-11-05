Падение экономики резко ускорится в случае локдауна, - министерство

Падение экономики в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун. В частности, падение в годовом выражении может составить 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Сообщается, что пока Минэкономики оставляет неизменным прогноз сокращения ВВП на уровне 4,8%. При этом сокращение в IV квартале прогнозируется на уровне 3,0%. Однако такие цифры справедливы с учетом, что до конца года в Украине и мире не ухудшится ситуация с пандемией COVID-19.

"Однако, если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше - на уровне 6,0%, при таких условиях падение ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,6%", - говорится в обзоре.

Напомним, ранее сообщалось, что падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось в четыре раза. По данным Национального банка, падение Индекса производства базовых отраслей произошло прежде всего из-за существенного падения в сельском хозяйстве.

До этого Еврокомиссия спрогнозировала спад мировой экономики в этом году до 3,8%.