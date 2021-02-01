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Кабмин разрешил госрегулирование цены на электроэнергию

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров разрешил государственное регулирование цены на электроэнергию в Украине. Для этого правительство внесло электроэнергию в список социально значимых товаров.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 64 от 1 февраля 2021 года.

Этим документом правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 341 от 22 апреля 2020 года.

"Перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, утвержденный постановлением КМУ от 22 апреля 2020 г. № 341 (Официальный вестник Украины, 2020 г., № 39, ст. 1273), дополнить абзацем следующего содержания: "электрическая энергия", - говорится в тексте постановления.

Напомним, до этого Кабмин внес в список социально значимых товаров природный газ, чтобы в ручном режиме урегулировать тариф на газ для населения. Правительство временно установило предельную границу цены на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Затем Кабмин решил компенсировать части населения рост тарифов на электроэнергию. Правительство поручило Минсоцполитики направить на выплаты украинцам 1,4 млрд гривен.

Кроме того, правительство подготовило 8 шагов для уменьшения тарифов для украинцев.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныценатарифыэлектричествоЭлектроэнергия