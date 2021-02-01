Кабмін дозволив держрегулювання ціни на електроенергію

Кабінет міністрів дозволив державне регулювання ціни на електроенергію в Україні. Для цього уряд вніс електроенергію до списку соціально значимих товарів.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 64 від 1 лютого 2021 року.

Цим документом уряд вніс зміни до постанови Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року.

"Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджений постановою КМУ від 22 квітня 2020 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1273), доповнити абзацом такого змісту: "електрична енергія", - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, до цього Кабмін вніс до списку соціально значимих товарів природній газ, щоб в ручному режимі врегулювати тариф на газ для населення. Уряд тимчасово встановив граничну межу ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Потім Кабмін вирішив компенсувати частині населення збільшення тарифів на електроенергію. Уряд доручив Мінсоцполітики спрямувати на виплати українцям 1,4 млрд гривень.

Крім того, уряд підготував 8 кроків для зменшення тарифів для українців.