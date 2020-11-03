Аналитики прогнозируют рост курса доллара в первую неделю ноября

В первую неделю ноября ожидается умеренный рост курса доллара. Украинская национальная валюта испытывает давление, в том числе, из-за решений Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

По его словам, на этой неделе курс пересечет отметку 28,5 гривен за доллар и до конца месяца будет колебаться выше этого уровня в диапазоне 28,5-29 гривен за доллар. При этом со второй недели ноября гривна начнет получать дополнительную поддержку через продажу валюты экспортерами и другими субъектами для уплаты квартальных и ежемесячных налогов. Это должно удержать курс в указанном выше коридоре без продажи валюты Нацбанком, и, вероятно, даже с выкупом части предложения валюты в международные резервы.

"Хотя в течение октября курс гривны оставался преимущественно стабильным, чуть выше 28,3 гривен за доллар, уже в последние дни месяца он приблизился к 28,5 гривен за доллар. В ноябре мы ожидаем, что гривна продолжит ослабляться в первую неделю, а потом стабилизируется в диапазоне 28.5-29 гривен за доллар", - отметил Котович.

Он также подчеркнул, что последняя неделя октября принесла очередной всплеск колебаний на валютном рынке, вызванный решением КСУ относительно незаконного обогащения и электронных деклараций. Поэтому после того, как большую часть месяца курс гривны колебался немного выше 28,3 гривен за доллар, за прошедшую неделю гривна потеряла 0,5% и ослабла до 28,47 гривен за доллар.

Этот курс является самым слабым с начала года, ведь с началом коронакризиса в Украине он лишь на несколько дней ослаблялся до уровня более чем 28 гривен и снова пересек эту границу в сентябре. Всего с начала года гривна потеряла 20,2%.

В октябре НБУ достаточно часто присутствовал на валютном рынке, но с небольшим объемом интервенций. Однако за четыре дня в последнюю неделю месяца НБУ продал 150 млн долларов, а всего за месяц - 210 млн долларов.

Впрочем, всего с начала года НБУ больше покупал валюту, чем продавал. Так за 10 месяцев сальдо интервенций составляет 778 млн долларов, поскольку НБУ купил 4,5 млрд долларов, а продал чуть более 3,7 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара в очередной раз обновил максимум за два года.

Кроме того, финансовые аналитики рассказали РБК-Украина, что выборы в США сильно на курс доллара не повлияют.