НБУ снова поднял официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2020 года установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на отметке 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 3 октября

С начала этой недели доллар торгуется на максимальных за последние два года уровнях. Кроме того, он приближается к очередному рекордному значению - 28,87 гривен за доллар, которое было зафиксировано 23 января 2018 года.

Межбанк

Вчера на межбанке торги начинались с отметки 28,53 гривен за доллар, однако в течение дня валюта дорожала и рынок закрылся курсом доллара выше 28,60 гривен. Евро также продолжил этот тренд, начав торги с отметки 33,19 гривен и в итоге подорожав еще на 10 копеек.

Прогноз

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина рассказал, что одним из главных факторов ослабления гривны осенью была активизация спроса импортеров на валюту. При этом на наличном рынке население больше продает валюты, чем покупает.

По его словам, доллар на межбанке до конца нынешней недели может торговаться возле отметки 28,6 грн, а наличный доллар в банках - около 28,5/28,7 грн.