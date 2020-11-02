ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара снова обновил максимум за два года

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 16:27
Курс доллара снова обновил максимум за два года Фото: курс доллара снова вырос (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На 3 ноября 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снова обновил максимум за два года

Фото: курсы валют на 3 октября

Отметим, с начала этой недели доллар торгуется на максимальных за последние два года отметках. В частности, официальный курс в последний раз пробивал отметку 28,49 гривен за доллар 5 сентября 2018 года.

Ближайшая рекордная отметка - 28,87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара в продаже был на отметке 28,53 гривен, курс евро в продаже - 33,19 гривен. При этом в течение дня на торгах рос курс американской валюты. Менее чем за час до их закрытия доллар продается за 28,62 гривны.

С учетом торгов Национальный банк установил на 2 ноября справочный курс на уровне 28,55 грн/доллар.

Прогноз

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина рассказал, что одним из главных факторов ослабления гривны осенью была активизация спроса импортеров на валюту. При этом на наличном рынке население больше продает валюты, чем покупает.

По его словам, доллар на межбанке до конца нынешней недели может торговаться возле отметки 28,6 грн, а наличный доллар в банках - около 28,5/28,7 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
Метро в Киеве могут снова закрыть. Ляшко назвал условие
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Метро в Киеве могут снова закрыть. Ляшко назвал условие
DAILY
Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ
Милан Лелич, Олег Черныш Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ