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Что будет с курсом доллара после выборов в США: прогноз аналитика

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 15:05
Что будет с курсом доллара после выборов в США: прогноз аналитика Фото: дуэль Джо Байдена и Дональда Трампа сильно на курс доллара не повлияет (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Выборы в США и их результаты сильно на курс доллара не повлияют. В том числе по той причине, что у главных претендентов на пост президента нет принципиальных разногласий по внутренней экономической повестке.

Об этом РБК-Украина рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, отрыв между Джо Байденом из Демократической партии и нынешним президентом-республиканцем Дональдом Трампом, как показывают опросы, сложно преодолеть.

"Поэтому рынок сейчас учитывает наиболее вероятный исход - победу Байдена, и если этот вариант реализуется, то доллару не будет повода реагировать, этот исход уже в цене. В то же время надо понимать, что сейчас у республиканцев и демократов нет принципиальных разногласий по внутренней экономической повестке", - отметил аналитик.

Он также добавил, что за монетарную политику в США отвечает Федеральная резервная система (ФРС), которой удалось сохранить свою независимость при Трампе.

"Поэтому, если даже произойдет неожиданная победа Трампа, доллар ждет краткосрочная высокая волатильность, но на долгосрочные тренды доллара это никак не повлияет", - добавил Иосуб.

Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября, а украинские аналитики прогнозируют, что в начале месяца наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.

Отметим, экономика США в третьем квартале 2020 года показала беспрецедентные темпы роста - на 33,1% в годовом исчислении. Рост стал возможен благодаря помощи в 3 трлн долларов в связи с пандемией.

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