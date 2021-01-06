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В Конгрессе попросили Нацгвардию защитить Капитолий. Пентагон отказался

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 22:13
В Конгрессе попросили Нацгвардию защитить Капитолий. Пентагон отказался Фото: протестующий в Капитолии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

Об этом сообщило издание The Washinghton Post со ссылкой на старшего помощника Демократической партии.

Просьбу подали через Управление полиции Капитолия.

Неназванный источник издания рассказал, что войска уже стягивают к Капитолию.

Напомним, сегодня сторонники Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где сегодня заседает американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента США. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Как писало РБК-Украина, обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста возле Капитолия.

Кроме того, Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.

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