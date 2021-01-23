По примеру Беларуси. Акции за Навального сопровождаются массовыми задержаниями
В России силовики начали проводить массовые задержания участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже задержаны 237 человек в 28 городах.
Такие данные приводит "ОВД-Инфо" по состоянию на 11:30 по Киеву.
Больше всего задержаний произошло в Новосибирске - 56. При этом задержания происходят с применением силы. Одному из демонстрантов после столкновения с силовиками потребовалась медицинская помощь.
Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Видео: Новосибирск ЧП pic.twitter.com/SuBmYbH60b
Также массовые задержания зафиксированы в Хабаровске (28 человек задержаны), Владивостоке (27) и Комсомольске-на-Амуре (23).
В Красноярске в настоящий момент тоже проходят грубые задержания.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Видео: «Проспект Мира» pic.twitter.com/AcS0YBMEMj
При этом, согласно данным Downdetector, во многих городах России наблюдаются проблемы с мобильной связью. Также пользователи жалуются на сбои в Twitter.
Отметим, подобная ситуация происходила во время протестов в Беларуси после президентских выборов. Там также накануне протестов в городах продала мобильная связь, а также фиксировали проблемы с интернетом. После этого силовики жестко задерживали демонстрантов.
Напомним, сегодня в России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о ситуации на акциях протеста - в материале РБК-Украина.
Также РБК-Украина писало, что некоторых задержанных протестующих на акциях в поддержку Навального избивали в отделениях полиции.