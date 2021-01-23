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По примеру Беларуси. Акции за Навального сопровождаются массовыми задержаниями

Новина українською → Россия, Суббота 23 января 2021 12:15
По примеру Беларуси. Акции за Навального сопровождаются массовыми задержаниями Фото: задержания на акциях в России (t.me/komsagram)
Автор: Игорь Литвиненко

В России силовики начали проводить массовые задержания участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже задержаны 237 человек в 28 городах.

Такие данные приводит "ОВД-Инфо" по состоянию на 11:30 по Киеву.

Больше всего задержаний произошло в Новосибирске - 56. При этом задержания происходят с применением силы. Одному из демонстрантов после столкновения с силовиками потребовалась медицинская помощь.

Также массовые задержания зафиксированы в Хабаровске (28 человек задержаны), Владивостоке (27) и Комсомольске-на-Амуре (23).

По примеру Беларуси. Акции за Навального сопровождаются массовыми задержаниями

При этом, согласно данным Downdetector, во многих городах России наблюдаются проблемы с мобильной связью. Также пользователи жалуются на сбои в Twitter.

Отметим, подобная ситуация происходила во время протестов в Беларуси после президентских выборов. Там также накануне протестов в городах продала мобильная связь, а также фиксировали проблемы с интернетом. После этого силовики жестко задерживали демонстрантов.

Напомним, сегодня в России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о ситуации на акциях протеста - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что некоторых задержанных протестующих на акциях в поддержку Навального избивали в отделениях полиции.

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