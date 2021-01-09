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Из-за взрыва под Лубнами от газа отключили часть района

Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за взрыва на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области от газа отключили газораспределительную систему "Вишневое". В результате часть Лубенского района осталась без газа.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Из-за отключения газораспределительной системы без газа остались 16 населенных пунктов - это около 3500 абонентов.

На месте разгерметизации до сих пор наблюдается незначительное факельное горение высотой до одного метра над землей. Кроме того, спасатели проверяют воздух в районе аварии на загрязнение.

"С целью обнаружения в воздухе превышения опасных веществ метеорологическим отделением с помощью газоанализаторов проводятся замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубнов. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

Как писало РБК-Украина, Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что повреждение газопровода в Полтавской области могло быть следствием диверсии.

Кроме того, в компании "Лубныгаз" предупреждали о возможных экстренных отключениях населенных пунктов от газа из-за аварии на газопроводе.

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