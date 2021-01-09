Взрыв на газопроводе в Лубнах: что известно (фото, видео)

Просто зараз масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави UPD: АТ «Лубнигаз» повідомило про вибух на ділянці поблизу села Калайдинці: — Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові комфорки будуть закритими. Це надважливо! За попередньою інформацію, надзвичайна ситуація сталася на ГРС «Новаки». Список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання, опублікуємо найближчим часом. У разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу терміново дзвоніть 104.