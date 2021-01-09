Взрыв на газопроводе в Лубнах: что известно (фото, видео)
В субботу, 9 января, в Полтавской области в Лубнах произошел взрыв на газопроводе. Из-за повреждения газопровода возможны экстренные отключения населенных пунктов. Все подробности на данный момент - в материале РБК-Украина.
Причина взрыва
Оператор ГТС сообщил, что причиной взрыва на газопроводе является разгерметизация магистрального газопровода.
Фото: из-за взрыва на газопроводе произошел пожар (pl.npu.gov.ua)
Жертв и пострадавших нет
По предварительной информации, в результате взрыва газопровода в Лубнах пострадавших и жертв нет.
Масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави
Просто зараз масштабний вибух на Трасі Київ-Харків поблизу Полтави UPD: АТ «Лубнигаз» повідомило про вибух на ділянці поблизу села Калайдинці: — Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові комфорки будуть закритими. Це надважливо! За попередньою інформацію, надзвичайна ситуація сталася на ГРС «Новаки». Список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання, опублікуємо найближчим часом. У разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу терміново дзвоніть 104.Posted by Київ Інформ on Saturday, January 9, 2021
Возможны экстренные отключения газоснабжения
Компания "Лубныгаз" заявила, что из-за повреждения газопровода возможны экстренные отключения населенных пунктов от газоснабжения.
Чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных систем "Новаки" и "Вишневое". Сейчас уточняется список населенных пунктов, которые уже отключены или будут отключены от газоснабжения.
Что случилось
Сегодня в 15:53 в Лубнах Полтавской области произошел взрыв на газопроводе с последующим факельным горением. В 16:05 подачу газа перекрыли.
Фото: взрыв на газопроводе в Лубнах (facebook.com)