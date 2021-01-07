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В Вашингтоне начал действовать комендантский час на фоне беспорядков

Автор: Анастасия Рокитна

В Вашингтоне начал действовать комендантский час. Его ввел мэр на фоне беспорядков в столице США.

Об этом сообщает CNN.

Он начал действовать в 18:00 среды, 6 января, и будет действовать до 6:00 утра четверга, 7 января.

Сейчас ситуация немного улучшилась. Правоохранители оттеснили демонстрантов со ступенек Капитолия. Уже задержаны минимум 13 участников протеста.

Представители Администрации США заявляют, что здание Капитолия находится в безопасности.

На фоне беспорядков в Вашингтоне обе палаты Конгресса США прервали заседание.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обеспокоено ситуацией в США. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает необходимым восстановить верховенство права в стране.

Как писало РБК-Украина, президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время к Капитолию прибудет более тысячи солдат.

Отметим, на фоне беспорядков в Вашингтоне обе палаты Конгресса США прервали заседание.

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