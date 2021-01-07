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У Вашингтоні почала діяти комендантська година на тлі заворушень

Автор: Анастасия Рокитна

У Вашингтоні почала діяти комендантська година. Його ввів мер на тлі заворушень у столиці США.

Про це повідомляє CNN.

Він почав діяти в 18:00 середи, 6 січня, і буде діяти до 6:00 ранку четверга, 7 січня.

Зараз ситуація трохи покращилася. Правоохоронці відтіснили демонстрантів зі сходів Капітолію. Вже затримано щонайменше 13 учасників протесту.

Представники Адміністрації США заявляють, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці.

На тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України стурбоване ситуацією в США. Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає необхідним відновити верховенство права в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде більше тисячі солдатів.

Зазначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.

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