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В Україні продовжують перекривати траси через підвищення цін на газ

Новость на русском → Ямниця, Четвер 14 січня 2021 15:12
В Україні продовжують перекривати траси через підвищення цін на газ Фото: перекриття траси в Івано-Франківській області (facebook.com/frankivsk)
Автор: Анастасия Рокитна

Під Івано-Франківськом у селі Ямниця протестувальники заблокували рух транспорту автомобільним шляхом національного значення. Протестують через високі ціни на газ.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці запевняють, що громадський порядок у місці перекриття руху транспорту забезпечено.

"Для охорони публічного порядку залучено 6 працівників поліції. Також з метою інформування та для об’їзду виставлено два пости: один зі сторони Івано-Франківська, а інший - з Галича", - йдеться в повідомленні.

Також місцеві жителі влаштували протест під Закарпатською ОДА. Вони вимагали знизити ціни на газ і його транспортування.

В Україні продовжують перекривати траси через підвищення цін на газФото: протест в Закарпатській області

Мітинг під Закарпатською ОДА проти тарифів на газ і електроенергію

Posted by Mukachevo.net on Thursday, January 14, 2021

Видання "Зміст" повідомило, що під Полтавською ОДА протестували під час засідання сесії облради. На неї запросили керівників газорозподільних фірм та представника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

В Україні продовжують перекривати траси через підвищення цін на газ

Фото: протест у Полтаві (zmist.pl.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запровадить державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

В останні дні у деяких містах України пройшли акції протесту проти підвищення тарифів на газ.

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