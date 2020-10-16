В Украине новый антирекорд по коронавирусу: 5992 новых случая

В Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: на брифинге глава Минздрава Максим Степанов сообщил о 56 899 тестированиях, которые сделали за прошедшие сутки. В частности, 34 008 ПЦР-тестов и 22 891 ИФА-тест.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+544), Киеве (+455), Одесской области (+502), Днепропетровской области (+423), Хмельницкой области (+414), Полтавской области (+243), Львовской области (+365 ).

По прогнозам Киевской школы экономики, число зараженных в ноябре может достичь 10 тысяч в сутки. К концу года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч человек.

По состоянию на сейчас, в Украине 287 231 подтвержденный случай коронавируса. Также в стране 121 919 выздоровевших (+2269).

За минувшие сутки от вируса умерли 106 человек, всего в стране 5408 жертв COVID-19.

Напомним, вчера в Украине обновили зоны карантина. В "красную" зону попали 8 областных центров.

По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "оранжевой зоне".