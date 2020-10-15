Киев еще две недели будет в "оранжевой зоне"

В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "оранжевой зоне".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещена работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 квадратных метров помещения) и детские лагеря.

При этом, согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Кроме того, в связи с усилением карантина запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек и работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 19 октября.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человек. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Отметим, на этой неделе Кабмин продлил карантин в Украине до конца года. При этом карантинные ограничения были усилены.