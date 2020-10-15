ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев еще две недели будет в "оранжевой зоне"

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 19:08
Киев еще две недели будет в "оранжевой зоне" Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "оранжевой зоне".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещена работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 квадратных метров помещения) и детские лагеря.

При этом, согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Кроме того, в связи с усилением карантина запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек и работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 19 октября.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человек. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Отметим, на этой неделе Кабмин продлил карантин в Украине до конца года. При этом карантинные ограничения были усилены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев карантин
NEWS
У Зеленского назвали пять возможных вопросов всеукраинского опроса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора У Зеленского назвали пять возможных вопросов всеукраинского опроса
DAILY
Пожизненное для коррупционеров: стоит ли власти спрашивать народ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пожизненное для коррупционеров: стоит ли власти спрашивать народ