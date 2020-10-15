В Украине 5062 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 5062 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки сделали 38 491 тестирование на коронавирус. В частности, сделали 30 334 ПЦР-тестов и 8157 ИФА-тестов.

Самая сложная эпидемологическая ситуация в Харьковской области (+651), Киеве (+445), Львовской области (+322), Тернопольской области (+222), Киевской области (+227), Сумской области (+271), Донецкой области (+244).

С начала пандемии в Украине выявили 281 239 случаев коронавируса. В частности, с каждым месяцем ситуация с вирусом ухудшается. В ВОЗ прогнозируют, что суточный прирост может пересечь 9000 новых случаев уже до конца года.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 951 человек (119 650 всего), а также 73 человека умерли (5302 всего)

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря. Также правительство рекомендует ввести школьные каникулы уже с сегодняшнего дня.

Тем временем, Украина готовится к новой волне COVID-19. Президент уже дал ряд поручений, в частности, о переводе университетов на дистанционное обучение.