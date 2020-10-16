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В Україні новий антирекорд по коронавірусу: 5992 нових випадки

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 08:45
В Україні новий антирекорд по коронавірусу: 5992 нових випадки Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили рекордні 5992 нових випадки зараження COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Оновлено: на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов повідомив про 56 899 тестувань, які зробили за минулу добу. Зокрема, 34 008 ПЛР-тестів та 22 891 ІФА-тест.

Найбільш складна ситуація в Харківській області (+544), Києві (+455), Одеській області (+502), Дніпропетровській області (+423), Хмельницькій області (+414), Полтавській області (+243), Львівській області (+365).

За прогнозами Київської школи економіки, кількість заражених в листопаді може досягти 10 тисяч за добу. До кінця року жертвами COVID-19 можуть стати 20 тисяч людей.

Станом на зараз, в Україні 287 231 підтверджений випадок коронавірусу. Також в країні 121 919 одужавших (+2269).

За минулу добу від вірусу померли 106 людей, всього в країні 5408 жертв COVID-19.

Нагадаємо, вчора в Україні оновили зони карантину. У "червону" зону потрапили 8 обласних центрів.

За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "помаранчевій зоні".

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