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В Украине больничные койки уже заполнены на 62,3%, - Минздрав

Новина українською → Украина , Суббота 17 октября 2020 12:57
В Украине больничные койки уже заполнены на 62,3%, - Минздрав Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Больничные койки в Украине для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%. Самая плохая ситуация в Донецкой и Луганской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Донецкой области показатель заполненности коек составляет 91%, в Луганской - 85%, в Одесской - 78,6%, в Хмельницкой - 72,6%, в Черниговской области - 69%.

Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.

Кроме этого, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 187,3.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что для борьбы с коронавирусом могут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов. Они могут работать под надзором врачей.

Также РБК-Украина писало, какие пациенты в Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с COVID-19.

Отметим, в Украине за последние сутки коронавирусом заболели 6410 человек, что является новым антирекордом.

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