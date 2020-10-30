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В ООС отреагировали на обострение на Донбассе: боевики идут на срыв перемирия

Новина українською → Донбасс, Пятница 30 октября 2020 08:33
В ООС отреагировали на обострение на Донбассе: боевики идут на срыв перемирия Фото: Сергей Наев (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Командующий объединенных сил Сергей Наев отреагировал на гибель двух украинских военных в результате обстрела боевиками на Донбассе. По его словам, противник идет на срыв перемирия.

Об этом говорится в заявлении командующего ООС.

Командующий отметил, что украинские военные погибли в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

"Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - сообщил Наев.

Он назвал "дерзостью" такие действия боевиков, которые направлены на срыв договоренностей о перемирии, достигнутых 22 июля.

"Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира", - говорится в заявлении.

Наев добавил, что украинские военные применили огонь в ответ на провокации противника.

Напомним, сегодня ночью боевики нанесли прицельный огонь по позициям украинских военных вблизи Водяного. В результате погибли двое украинских военных.

Также сообщалось, что 29 октября в результате обстрела боевиков ранения получили двое военных.

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