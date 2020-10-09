Оппозиционные партии Киргизии объединились и выдвинули кандидата в премьеры
Четыре оппозиционные партии Киргизии объединились. Они выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьера.
Об этом сообщает издание 24.kg.
Партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" подписали меморандум. Кроме Бабанова, партии выдвинули Тилека Токтогазиева на должность вице-премьера.
"Мы видим, что в стране дестабилизация, непонятно, что происходит, поэтому мы официально объединились. Меморандум подписан лидерами партий" - отметил Тилек Токтогазиев.
Напомним, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста.
Ранее также сообщалось, что местный парламент запустил процедуру импичмента президента.
С начала недели Киргизию охватили протесты против результатов парламентских выборов. ЦИК отменил их, но в ходе протестов в отставку ушел ряд высокопоставленных чиновников.
Отметим, в Киргизии назначат повторные парламентские выборы в течение двух недель.