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Оппозиционные партии Киргизии объединились и выдвинули кандидата в премьеры

Новина українською → Бишкек, Пятница 09 октября 2020 08:56
Оппозиционные партии Киргизии объединились и выдвинули кандидата в премьеры Фото: четыре партии выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьера (24.kg)
Автор: Анастасия Рокитна

Четыре оппозиционные партии Киргизии объединились. Они выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьера.

Об этом сообщает издание 24.kg.

Партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" подписали меморандум. Кроме Бабанова, партии выдвинули Тилека Токтогазиева на должность вице-премьера.

"Мы видим, что в стране дестабилизация, непонятно, что происходит, поэтому мы официально объединились. Меморандум подписан лидерами партий" - отметил Тилек Токтогазиев.

Напомним, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста.

Ранее также сообщалось, что местный парламент запустил процедуру импичмента президента.

С начала недели Киргизию охватили протесты против результатов парламентских выборов. ЦИК отменил их, но в ходе протестов в отставку ушел ряд высокопоставленных чиновников.

Отметим, в Киргизии назначат повторные парламентские выборы в течение двух недель.

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