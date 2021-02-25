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Пашинян: опасность переворота управляема, армия подчиняется премьеру

Новина українською → Ереван, Четверг 25 февраля 2021 12:14
Пашинян: опасность переворота управляема, армия подчиняется премьеру Фото: Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: РБК-Украина

Ситуация после попытки военного переворота в Армении управляема. Вооруженные силы подчиняются премьеру.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников, передает armeniasputnik.am.

По его словам, опасность столкновений всегда есть, поэтому все силы в Армении должны договориться и предотвратить это.

"Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить", - отметил Пашинян.

Он также заявил, что опасность переворота на данный момент управляема, а армия подчиняется "народу и премьеру".

"Я считаю, что это (требование военных об отставке Пашиняна, - ред.) эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго", - добавил премьер Армении.

Напомним, сегодня высокопоставленные офицеры армии Армении потребовали отставки Пашиняна, после чего тот заявил о попытке военного переворота.

Он также уже инициировал увольнение начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна.

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