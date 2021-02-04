Протест под телеканалом "НАШ": митингующие перекрыли улицу

В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", уже произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Перекрыто движение по улице Жилянская.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, появилось видео драки под телеканалом "НАШ". На нем видно, что один из правоохранителей применил слезоточивый газ.

По словам одного из организаторов протеста, задержали около 5 митингующих. Протестующие хотели пройти в здание телеканала, но полиция их не пустила.

Также пресс-служба патрульной полиции Киева сообщила на своем Telegram-канале, что из-за протеста на улице Жилянской было временно ограничено движение транспортных средств. Но уже восстановлено.

Участники протеста требуют закрыть телеканал, как и каналы "112 Украина", ZIK, Newsone.

Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Кроме того, Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.