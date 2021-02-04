Протест под телеканалом "НАШ": митингующие перекрыли улицу

В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", уже произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Перекрыто движение по улице Жилянская.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, появилось видео драки под телеканалом "НАШ". На нем видно, что один из правоохранителей применил слезоточивый газ.

В Киеве кипеж на Жилянской 101 у телеканала Наш: радикалы общаются с сотрудниками канала. Осада продолжалась один час, сейчас стало легче. Смотрел прямой эфир, ну такое. Что думаете по этому поводу? Posted by dtp.kiev.ua on Thursday, February 4, 2021

По словам одного из организаторов протеста, задержали около 5 митингующих. Протестующие хотели пройти в здание телеканала, но полиция их не пустила.

Также пресс-служба патрульной полиции Киева сообщила на своем Telegram-канале, что из-за протеста на улице Жилянской было временно ограничено движение транспортных средств. Но уже восстановлено.

Участники протеста требуют закрыть телеканал, как и каналы "112 Украина", ZIK, Newsone.

Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Кроме того, Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.