ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Протест під телеканалом "НАШ": мітингувальники перекрили вулицю

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 14:17
Протест під телеканалом "НАШ": мітингувальники перекрили вулицю Фото: протест під телеканалом "НАШ" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", вже стались сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Перекрито рух вулицею Жилянська.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, з'явилось відео бійки під телеканалом "НАШ". На ньому видно, що один з правоохоронців застосував сльозогінний газ.

В Киеве кипеж на Жилянской 101 у телеканала Наш: радикалы общаются с сотрудниками канала. Осада продолжалась один час, сейчас стало легче. Смотрел прямой эфир, ну такое. Что думаете по этому поводу?

Posted by dtp.kiev.ua on Thursday, February 4, 2021

За словами одного з організаторів протесту, затримали близько 5 мітингувальників. Протестуючі хотіли пройти в будівлю телеканалу, але поліція їх не пустила.

Також прес-служба патрульної поліції Києва повідомила на своєму Telegram-каналі, що через протест на вулиці Жилянській тимчасово був обмежений рух транспортних засобів. Але вже відновлено.

Протест під телеканалом &quot;НАШ&quot;: мітингувальники перекрили вулицю

Учасники протесту вимагають закрити телеканал, як і канали "112 Україна", ZIK, Newsone.

Нагадаємо, Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

Крім того, Міністерство культури і інформаційної політики України направить в компанію YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна". Україна проситиме закрити їх сторінки на YouTube.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест движение столкновение
NEWS
У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка
DAILY
Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі