Протест під телеканалом "НАШ": мітингувальники перекрили вулицю

Фото: протест під телеканалом "НАШ" (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", вже стались сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Перекрито рух вулицею Жилянська.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, з'явилось відео бійки під телеканалом "НАШ". На ньому видно, що один з правоохоронців застосував сльозогінний газ.

В Киеве кипеж на Жилянской 101 у телеканала Наш: радикалы общаются с сотрудниками канала. Осада продолжалась один час, сейчас стало легче. Смотрел прямой эфир, ну такое. Что думаете по этому поводу? Posted by dtp.kiev.ua on Thursday, February 4, 2021

За словами одного з організаторів протесту, затримали близько 5 мітингувальників. Протестуючі хотіли пройти в будівлю телеканалу, але поліція їх не пустила.

Також прес-служба патрульної поліції Києва повідомила на своєму Telegram-каналі, що через протест на вулиці Жилянській тимчасово був обмежений рух транспортних засобів. Але вже відновлено.

Учасники протесту вимагають закрити телеканал, як і канали "112 Україна", ZIK, Newsone.

Нагадаємо, Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

Крім того, Міністерство культури і інформаційної політики України направить в компанію YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна". Україна проситиме закрити їх сторінки на YouTube.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.