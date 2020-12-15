UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протест ФОПов на Майдане: есть первые пострадавшие

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве проходит масштабная акция протеста на Майдане. В ходе протеста пострадали участники акции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В ходе протеста между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Участники акции хотели установить на Майдане палатки, полиция пыталась их остановить.

После этого один из спикеров со сцены начал звать "скорую помощь" для пострадавших митингующих. Приехала карета скорой помощи и забрала пострадавших.

Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в Киеве перекрыли движение на центральной улице - Крещатик - из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП.

Полиции Киева призвала организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия.

Однако, между правоохранителями и митингующими были столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.

Отметим, мирная акция протеста начиналась возле парламента. Затем протестующие пошли в Офис президента, где зажгли фаеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестпострадавшие