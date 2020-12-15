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Протест в Киеве: перекрыли Крещатик, полиция призывает не прибегать к провокациям

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 13:46
Протест в Киеве: перекрыли Крещатик, полиция призывает не прибегать к провокациям Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве перекрыли движение на центральной улице из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП. Сейчас перекрыт Крещатик.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Posted by УНН - Українські Національні Новини on Monday, December 14, 2020

Также в пресс-службе полиции Киева сообщили, что правоохранители проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Независимости.

"Полиции Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирний формат проведения мероприятия", - говорится в сообщении.

Протест в Киеве: перекрыли Крещатик, полиция призывает не прибегать к провокациямФото: протест в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

На Майдане сейчас проходит массовая акция протеста. Между правоохранителями и митингующими происходят столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.

Один из спикеров со сцены просит "скорую помощь", пока неизвестно, есть ли среди протестующих пострадавшие.

Мирная акция протеста начиналась по Верховной радой Украины. Потом протестующие пошли к Офису президента, где зажгли фаеры.

Отметим, представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Отметим, в ноябре в Киеве перекрывали центральную улицу из-за акции протеста.

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