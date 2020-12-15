ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента и зажгли фаеры

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 12:30
Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента и зажгли фаеры Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве протестующие, которые устроили акцию под Верховной радой, пошли под стены Офиса президента. Там они зажгли желто-голубые фаеры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Учасники протеста потом направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Сейчас они находятся на Майдане и обещают устанавить там палатки.

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, протест начался под стенами парламента. Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Останній шанс для влади почути НАС !!! Або відчуєте усю нашу МІЦЬ !!!

Posted by Руслан Кухар on Tuesday, December 15, 2020

В связи с массовыми акциями протеста Национальная полиция и Национальная гвардия Украины перешли на усиленный режим работы.

Отметим, почти каждую неделю протестуют представители бизнеса, которые организовались в движение SaveФОП, по всей Украине.

Также 4 декабря в Киеве протестовали предприниматели. Тогда была перекрыта улица Грушевского в обоих направлениях.

Ранее народный депутат Александр Качура заявил, что протесты ФОПов под Верховной Радой не закончатся после голосования парламента за отсрочку фискализации, а, наоборот, усилятся, так как государство оказывает давление на мелких предпринимателей и не способно заставить олигархов платить налоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия протест фаеры Офис президента
NEWS
Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента и зажгли фаеры
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента и зажгли фаеры
DAILY
Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19