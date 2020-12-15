Протест ФОПов в Киеве: между протестующими и полицией произошли столкновения

В Киеве митингующие пытались поставить палатки на Майдане. Между правоохранителями и участниками акции протеста произошли столкновения.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Представители движения SaveФОП начинали свою акцию протеста под стенами Верховной рады, потом они пошли к Офису президента, где зажгли фаеры. Сейчас они на Майдане. Там пытались установить палатки, но в ходе этого произошли столкновения с правоохранителями.

Фото: столкновения в Киеве (РБК-Украина)

Ситуация на Майдане сейчас такая. Со сцены участники акции заявили, что не планируют покидать центр.

Напомним, протест начался под стенами парламента. Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Отметим, народный депутат Александр Качура заявил, что протесты ФОПов под Верховной Радой не закончатся после голосования парламента за отсрочку фискализации, а, наоборот, усилятся, так как государство оказывает давление на мелких предпринимателей и не способно заставить олигархов платить налоги.