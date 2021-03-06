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В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: 6 погибших, 15 госпитализированных

Новина українською → Кашице, Суббота 06 марта 2021 08:38
В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: 6 погибших, 15 госпитализированных
Автор: Игорь Литвиненко

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом Познань-Херсон. В результате аварии 6 граждан Украины погибли, еще 15 - были госпитализированы.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Авария произошла вблизи города Кашице.

"6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал Николенко.

По информации польского издания RMF24, автобус с украинскими номерами упал в канаву. Всего на борту находилось 57 человек. По данным СМИ, пострадали 34 человека. Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.

Напомним, в конце февраля на востоке Польше в городе Люблин произошло ДТП в котором погибли двое украинцев.

Также РБК-Украина писало, что в середине февраля в Египте в аварию попал автобус с украинцами. В результате ДТП трое украинцев получили различные травмы.

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