В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: 6 погибших, 15 госпитализированных
В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом Познань-Херсон. В результате аварии 6 граждан Украины погибли, еще 15 - были госпитализированы.
Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Авария произошла вблизи города Кашице.
"6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал Николенко.
По информации польского издания RMF24, автобус с украинскими номерами упал в канаву. Всего на борту находилось 57 человек. По данным СМИ, пострадали 34 человека. Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.
Напомним, в конце февраля на востоке Польше в городе Люблин произошло ДТП в котором погибли двое украинцев.
Также РБК-Украина писало, что в середине февраля в Египте в аварию попал автобус с украинцами. В результате ДТП трое украинцев получили различные травмы.