ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше

Новина українською → Кашице, Суббота 06 марта 2021 14:19
Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше Фото: ДТП в Польше (twitter)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел назвало причину дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон.

"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - сообщили в МИД.

Отмечается, что всего в автобусе находились 57 украинцев. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - сообщили в министерстве.

В МИД добавили, что для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Напомним, изначально сообщалось о том, что в результате аварии с участием украинского автобуса в Польше 6 человек погибли и 15 пострадали. После количество пострадавших увеличилось до 35 человек. Все жертвы - граждане Украины.

Также РБК-Украина писало, что президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших в результате ДТП с участием украинского автобуса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП Польша причина украинцы
NEWS
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"