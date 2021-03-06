Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше
Министерство иностранных дел назвало причину дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше. Предварительно, водитель не справился с управлением.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон.
"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - сообщили в МИД.
Отмечается, что всего в автобусе находились 57 украинцев. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.
"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - сообщили в министерстве.
В МИД добавили, что для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).
Напомним, изначально сообщалось о том, что в результате аварии с участием украинского автобуса в Польше 6 человек погибли и 15 пострадали. После количество пострадавших увеличилось до 35 человек. Все жертвы - граждане Украины.
Также РБК-Украина писало, что президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших в результате ДТП с участием украинского автобуса.