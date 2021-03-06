Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше

Министерство иностранных дел назвало причину дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше . Предварительно, водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины .

Авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон.

"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - сообщили в МИД.

Отмечается, что всего в автобусе находились 57 украинцев. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - сообщили в министерстве.

В МИД добавили, что для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).