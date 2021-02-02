В Первомайске горит "Эпицентр"

В Первомайске (Николаевская область) горит торговый центр "Эпицентр". Над тушением работают два отделения государственной пожарной-спасательной части.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Пожар распространился на всю площадь здания, его площадь составила около 1 тыс. кв. м.

К тушению привлечены 32 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человек и 6 единиц техники.

Фото: пожар в "Эпицентре" (РБК-Украина)

Ранее сегодня Киевский райсуд Харькова арестовал 43-летнего Вячеслава Кравченко, который арендовал помещение и организовал незаконный дом престарелых. Он, его жена и Акопян пробудут под стражей минимум до 21 марта.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Как писало РБК-Украина, по данному делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Всем четверым сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей